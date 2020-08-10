Dolar rekor kırdı mı? Dolar ne kadar oldu? Canlı dolar kuru Dolar, euro ve altın bir süredir rekor üstüne rekor kırıyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaş konu hakkında tedirgin olurken, dolar 10 Ağustos günü 7,2971 TL'den alış, 7,3137 TL satış fiyatına ulaştı. Dolar kuru haberimizde.

Dolar kaç TL oldu? Dövüz kuru dur durak bilmeden artışını sürdürüyor. 10 Ağustos dolar kaç TL merak ediliyor. Temmuz ayından bu yana dalgalanmalarla süren dolar kuru yükseliyor. Yatırımın önemli araçlarından dolar önceki kapanışı ise 7,2796 TL olarak kayda geçti. İşte, ayrıntılar... DOLAR NE KADAR, KAÇ TL OLDU? Dolar kuru, 10 Ağustos günü 7.34 TL olarak görünüyor. Dolar'ın alış fiyatı 7,29 TL, satış fiyatı da 7,31 TL olarak şekillendi. DÖVİZ HESAPLAMA Anlık olarak döviz kuru hesaplama yapmak için belirtilen alana TL cinsinden miktar girilerek dolar, euro, sterlin cinsinden tutarını görebilirsiniz. Döviz hesaplama için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. CANLI DÖVİZ HESAPLAMA EKRANI...