Dolar rekor kırdı mı? 18 Kasım Dolar en fazla kaç oldu? Euro rekor kırdı mı?

Dolar rekor kırdı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Faiz kararı açıklanmasının ardından Dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar arttı mı? 21 Ekim 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 21 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

DOLAR BUGÜN REKOR KIRDI MI?

Bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesi Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamalarıyla çarşamba gününü yüzde 3 civarında yükselişle kapatırken, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde sabah saatlerinde Dolar 10,96 ile, euro 12,43'le, gram altın ise 658 lirayla rekor tazeledi. Saat 09.50 itibarıyla dolar 10,74'ten, euro 12,09'dan, gram altın ise 644 liradan işlem görüyor.

Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar — Haberler (@Haberler) November 18, 2021

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