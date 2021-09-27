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Dolar rekor kırdı mı?

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Dolar rekor kırdı mı?

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararıyla rekor üstüne rekor kıran dolar, bugün 8,8933 ile tarihi zirvesini yeniledi. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise 500 lirayı aştı.

Dolar, Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmesinin ardından rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçen haftanın son işlem saatlerinde tarihi zirvesini 8,89'un üzerine taşıyan dolar/TL,yeni haftaya da rekor tazeleyerek başladı. Sabahın erken saatlerinde geçen haftanın kapanışının altında, 8,87'ler civarında dengelenen dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu yükselişle birlikte dolar/TL, cuma günü gördüğü tarihi zirvesini 8,8933'e kadar yükseltti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Dolar, saat 09.30 itibarıyla 8,88'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,41'den, sterlin ise 12,14'ten alıcı buluyor.

Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise 502 lira seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 823 liradan, cumhuriyet altını ise 3 bin 353 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.758 dolardan işlem görüyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Küresel piyasalar, artan tedarik sıkıntıları ve Çin'in ekonomik regülasyonlarına ilişkin belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, ABD ve Avrupa başta olmak üzere merkez bankası başkanlarının açıklamaları hafta boyunca piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

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