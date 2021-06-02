Dolar rekor kırdı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdiğini, faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu açıklamasının ardından dolarda hareketlilik yaşandı. Peki, Dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç TL oldu?