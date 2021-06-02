Dolar rekor kırdı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdiğini, faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu açıklamasının ardından dolarda hareketlilik yaşandı. Peki, Dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç TL oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam TRT'de yayınında "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart" açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın sözlerinin ardından TL'de değer kaybı yaşanırken, dolar ve euro tarihi zirvesini yeniledi. Peki, dolar rekor kırdı mı?
DOLAR REKOR KIRDI MI?
Gece saatlerinde dolar 8,81 ile euro ise 10,76 ile rekor tazeledi. Şu sıralar ise dolar 8,62'den, euro ise 10,53'ten işlem görüyor.
Kur hızlı yükselişin ardından 8.71'e seviyesine gerilerken, sabah saatlerinde 8.60 TL'den işlem görmeye başladı. Saat 10.10 itibarıyla dolar 8,62'den, euro ise 10,53'ten işlem görüyor.