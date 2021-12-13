Dolar rekor kırdı mı? 13 Aralık dolar en fazla kaç oldu? Euro rekor kırdı mı?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 13 Aralık Pazartesi 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde... Dolar rekor kırdı mı? Faiz kararı açıklanmasının ardından dolar ne kadar oldu? Dolar bugün rekor kırdı mı?
Dolar rekor kırdı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Faiz kararı açıklanmasının ardından Dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar arttı mı? 13 Aralık 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 13 Aralık bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...
ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesine çıkmasının ardından Dolar ve altındaki yükseliş hızlandı. Dolar ve altın haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. Kur 14,11'le, gram ise 810 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.
Dolar bugün 14.076 olarak yeni bir rekorun altına imza attı.
DOLAR KURUNU TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar geçtiğimiz haftayı 13,88 seviyelerinden, gram altın ise 795 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar ve altın rekor tazeledi. Kur 14,11'le, gram ise 810 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Saat 09.50 itibarıyla dolar 14,04'ten, gram altın ise 806 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,89'dan, çeyrek altın 1.325 liradan, cumhuriyet altını ise 5.388 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 1.784 dolardan işlem görüyor.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bu hafta yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.
Cari işlemler hesabı ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.
Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı
Ekonomi Zirvesi'ne damga vuran olay! Modacı Gülcan Selçuk, dolar ve eurodan elbise tasarladı
Haberler.com - Gündem