Dolar rekor kırdı mı? 13 Aralık dolar en fazla kaç oldu? Euro rekor kırdı mı?

Dolar rekor kırdı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Faiz kararı açıklanmasının ardından Dolar ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar arttı mı? 13 Aralık 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 13 Aralık bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

PİYASALARDA BUGÜN

ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesine çıkmasının ardından Dolar ve altındaki yükseliş hızlandı. Dolar ve altın haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. Kur 14,11'le, gram ise 810 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Dolar bugün 14.076 olarak yeni bir rekorun altına imza attı.

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DOLAR VE ALTINDAN YENİ REKOR

Dolar geçtiğimiz haftayı 13,88 seviyelerinden, gram altın ise 795 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar ve altın rekor tazeledi. Kur 14,11'le, gram ise 810 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

PİYASADA SON DURUM

Saat 09.50 itibarıyla dolar 14,04'ten, gram altın ise 806 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,89'dan, çeyrek altın 1.325 liradan, cumhuriyet altını ise 5.388 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 1.784 dolardan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI YILIN SON FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bu hafta yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

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