Dolar neden yükseliyor? Güncel Dolar eden yükseldi?

Dolar 7.44'e çıktıktan sonra 7.32 seviyelerine kadar geriledi. Dün gün içinde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybeden dolar akşam saatlerindeki hareketinin ardından sabahın ilk saatlerinde de artışla işlem gördü. Peki, Dolar neden yükseliyor? Güncel Dolar eden yükseldi?

Dolar kuru güne yeniden 7.43 seviyelerinden başladı. Her şey ABD'de yaşanan enflasyon endişeleri sonrasında ABD tahvillerindeki yükselişe bağlı olarak başladı. İçeride rezerv tartışmaları yaşayan Türkiye'de TL'nin diğer gelişen ülke para birimlerine göre daha çok değer yitirmesi dikkat çekti.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar kuru dün akşam saatlerinde 7.44 TL'ye kadar yükseldikten önce 7.38'e ardından da 7,32-7.35'e aralığına indi. Haftaya 7.07 seviyesinden başlayan dolar/TL diğer gelişen ülke para birimleri gibi dün akşam saatlerinde hızlı bir harekete sahne oldu. Dün akşam hareketli saatler geçiren piyasalarda bu sabah benzer dalgalanmanın sürdüğü gözleniyor. Zira dolar kuru güne bu hareketin devamı ile yeniden 7.43 seviyelerinden başladı.

Türk Lirası piyasasının içeride kapanmasının ardından piyasada likiditenin sığlaşması nedeniyle Türk Lirası'ndaki dalgalanma boyu diğer rakiplerinden daha hızlı oldu. Her şey ABD'de yaşanan enflasyon endişeleri sonrasında ABD tahvillerindeki yükselişe bağlı olarak başladı. Küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da bu endişeleri dindirmeye yetmedi.

YABANCI ÇIKIŞI DA HIZLI OLDU

Zira kur, dün akşam TSİ 21:16'da 7.44 seviyesine ulaştı. Dünkü performanslar dikkate alındığında TL bu seviye ile yüzde 3.8 değer kaybederken Meksika pesosu, Güney Afrika randı da aynı şekilde değer yitirdi. Ancak TL'deki hareket diğer piyasalara göre bir parça daha fazla oldu. Sonrasında kayıp yüzde 3.2 ile 3 arasında kaldı. Güney Afrika Randı ise yüzde 3.3' kadar değer kaybetti. Benzer kayıp Meksika Peso'sunda yaşandı. Peso da dolar karşısında yüzde 2.2 kaybetti. Brezilya Reali ise yüzde 2 kan kaybetti. Rus Rublesi de yüzde 2'ler mertebesinde değer yitirdi.

Türk Lirası'nda dalganın boyutunun büyük olmasında ise ise Türkiye'nin son dönemde de tartışma konusu olan döviz rezervlerindeki düzey ve son dönemde piyasaya artan yabancı girişinin etkisiyle yaşanan düzeltmelerden kaynaklandığı ifade edildi.

ABD'DE TAHVİL FAİZİ YÜZDE 1.5

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükselişin, altından sonra hisse senetleri gibi görece riskli varlıklarda satışlara neden olabileceği düşünülürken, gelişen piyasa para birimlerine de kayıp getirdi. Zira ABD'de artan enflasyon faiz artırımı beklentilerini beraberinde getirdi. ABD Hazine tahvili faizleri şubat ayı başından bu yana yüzde 28 yükselirken altın fiyatları aynı süre zarfında neredeyse yüzde 3 değer kaybetti. ABD'de 10 yıllık tahviller en son 1.50 seviyesine kadan yükseldi.

Korona virüsü salgını ve aşıdaki gelişmeler de piyasalarda gelişmekte olan ülkeler üzerinde baskıyı artırırken önceki gün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da doların faizindeki artışı dizginleyemedi. Powell bu yıl enflasyonun yüzde 2 altında kalacağı tahminini piyasalarla paylaştı. Ancak tahvil faizleri yükselmeye devam etti. Çünkü gıda fiyatlarının da artışıyla ABD enflasyonunun daha da artması beklentileri güçleniyor. Tüm bu gelişmeler 0.25 olan ABD Merkez Bankası faizinin daha erken artırılacağı beklentisini artırıyor.

TÜRKİYE'DE NELER YAŞANDI

Dolar Şubat ayına 7,30 seviyesinden başlamıştı. Türkiye'nin risk primi 293 baz puan seviyesinden işlem görürken, gösterge tahvil faizi de yüzde 14,92 oldu.

Haftaya 7,01 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru Çarşamba günü 7,24'ün üzerini test etmişti. Tüm bu gelişmeler sonrasında CHP ile hükümet arasında yaşanan Merkez Bankası net rezervi tartışması yatırımcıların da dikkatini çekti.

TCMB'nin brüt rezervleri 95 milyar lira düzeyindeyken nette ekside olması küresel hareketlerde TL'nin de elini zayıflatan en önemli unsurlar arasında. Zira son dalgalanmada da TL'nin en çok kan kaybetmesinin sebebi buna bağlandı.