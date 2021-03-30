Dolar neden yükseliyor? Dolar neden yükseldi? Son dakika Dolar/TL kuru yorumları

Dolar kurunda TCMB yönetimindeki değişiklik sonrası başlayan yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar "Dolar neden yükseliyor? Dolar neden yükseldi? Son dakika Dolar/TL kuru fiyatları ile ilgili detaylara yanıt arıyor. TCMB'de Başkan Kavcıoğlu'ndan sonra ikinci üst düzey atama yapılırken 2. Başkan Çetinkaya'nın yerine Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü Mustafa Duman atandı. Piyasalarda bugün TCMB'nin olağan genel kurulu izlenecek İşte Dolar/TL kurunda yaşanan son gelişmeler

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından piyasalarda sert fiyat hareketleri yaşandı. 1.5 işlem gününde yüzde 17.8 düşen borsaya tepki alımları geldi. Sığ piyasada 8.35 TL'yi gören dolar, yerlilerin satışıyla 8 TL'nin altına indi. Peki, hem dolar hem de borsada kritik seviyeler nerede?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalar açısından geçen hafta tarihe geçen haftalardan biri oldu. Önceki hafta piyasalar kapandıktan sonra Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ve yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi ana gündem maddesi oldu. Bu gelişmenin etkisiyle borsa haftaya sert satışlarla başlarken dolar hızla yükseldi. Öyle ki haftanın ilk işlem gününde BİST 100 Endeksi'ndeki hisselerin neredeyse tamamı tavan seviyeye indi. Endeks yüzde 10 gerilerken dolar yüzde 10 yükseldi. Hisselerde düşüş Salı günü açılışta da sürdü. İlk dakikalarda kayıplar yüzde 8'e ulaştı.

Başka bir ifadeyle Cuma günü 1.528 puandan kapanan ve 1.256 puana kadar gerileyen borsada kayıplar yüzde 17.80'e ulaştı.

İlk mesajlar olumlu

Salı günün ikinci yarısından itibaren piyasalar bir miktar 'tepki' verdi. Endeks gördüğü en düşük seviyenin yüzde 14 üzerine çıktı. Pazar akşamı işlem hacminin oldukça sığ olduğu Asya piyasalarında 8.35 TL'yi gören dolar, yerli yatırımcılardan gelen satışların etkisiyle 8 TL sınırının altına geriledi.

Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar piyasalardaki dalgalanmanın bitip bitmediğini sormaya başladı. Bu noktada piyasalarda 'olumsuz' havanın geride kaldığını söylemek için erken.

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Kavcıoğlu yaptığı ilk açıklamada, TCMB'nin birinci önceliğinin enflasyonla mücadele olmaya devam edeceği ve politika değişikliği olmayacağı mesajını verdi.

Kredili işlem yapmayın!

Piyasa oyuncuları ilk aşamada atılacak adımları görmek isteyecektir. Dolayısıyla yatırımcıların bir süre daha temkinli hareket etmeleri gerektiği söyleniyor. Hisse senedi piyasasında devam eden yabancı çıkışının durup durmayacağı, pandemide artışa geçen vaka sayılarının seyri, ABD'de uzun vadeli tahvil faizlerinin yönü, jeopolitik gelişmeler, emtia fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceği piyasaların gündemindeki ana konular olacak.

Bu noktada yatırımcıların mevcut pozisyonlarını korumaları, panik halde karar vermemeleri, gelişmeleri yakından takip etmeleri ve özellikle kredili işlemlerden uzak durmaları gerekiyor.

Dolarda 7.80 TL seviyesi kritik

Merkez Bankası başkanının değişmesi sonrası sert yükselen dolarda, gözler bir taraftan da ülkenin risk primini gösteren CDS rakamlarında. CDS rakamlarındaki yüksek seyrin kurlarda aşağı yönlü hareketi sınırladığı söyleniyor. Ancak dolara 8 TL üzerinden özellikle yerli yatırımcılar tarafından satışların geldiği ve bu seviyenin üzerinde tutunmakta zorlandığı görülüyor. Dolar/TL paritesinin bir süre daha dalgalanmaya devam edeceği görüşü hakim. Bu kapsamda, 7.80 - 8.08 bandı hareket alanı olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise dolar/ TL'de 7.52 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak kurlarda daha aşağı seviyelerin görülmesi için piyasalarda risk iştahını artıracak gelişmeler olması lazım.

Dolar mı, mevduat mı?

Merkez Bankası'nın son faiz artırım kararı sonrasında politika faizi yüzde 19'a çıktı. Faiz artırımının ardından bankaların Türk Lirası vadeli mevduata uyguladığı faiz oranları da yüzde 19-20 civarına yükseldi. Peki, 100 bin TL birikimi olan biri mevduat seviyelerden dolar mı almalı yoksa TL mevduat mı yapmalı? Bugün 100 bin TL'yi 1 yıl vadeli mevduatta değerlendirenler vade sonunda 19-20 bin TL faiz geliri elde edecek. 1 yıl uzun vadeli mevduatlarda stopaj oranı sıfır, 6 ay-1 yıl olanlarda yüzde 3. Mevduat yerine 7.90 TL seviyelerinden dolar alan bir tasarruf sahibinin, mevduat yerine dövizi seçmesinin doğru bir tercih olabilmesi için kurun 1 yıl sonunda 9.44 TL'nin üzerinde olması gerekiyor. Yani kur 9.44'ün üzerinde olursa bugün tercihini dövizden yana kullanmak daha fazla kazanç sağlayacak, aksi halde TL'ye yatıran hem daha yüksek getiri elde edecek hem de stressiz bir 1 yıl geçirecek.

Borsada temkinli duruşa devam

Borsada hafta başında yaşanan panik havası bir miktar dağılmıştı. Ancak son işlem gününde yeniden satış baskısı arttı ve tekrar 1.400 puanın altına indi. BIST 100 Endeksi'nde 1.420 ve 1.462 seviyeleri önemli direnç noktaları. Özellikle 1.462 direncinin aşılmadığı durumlarda yükselişlere karşı temkinli olunması gerektiği söyleniyor. Geri çekilmelerde ise 1.375 puan seviyesi kritik. Buranın altına kalıcı olarak inilmesi halinde satışlar hızlanabilir. Sonraki destek noktaları ise sırasıyla 1.350, 1.335, 1.256 seviyelerinde.

Kaynak: UFUK KORCAN