Dolar neden yükseliyor? Dolar neden yükseldi, neden arttı? Erdoğan'dan faiz açıklaması

Erdoğan'ın TRT Haber'de yaptığı "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart" açıklamasının ardından dolar tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, Dolar neden yükseliyor? Dolar neden yükseldi, neden arttı?