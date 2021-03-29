Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar? Dolar yorumları

Asya piyasalarının açılmasına yakın Dolar TL kurunda ani bir yükselme meydana geldi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın Erdoğan imzasıyla görevden görevden alınması sonrası dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar? Dolar yorumları takip ediliyor. İşte son dakika dolar açıklamaları