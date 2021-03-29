Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar? Dolar yorumları
Asya piyasalarının açılmasına yakın Dolar TL kurunda ani bir yükselme meydana geldi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın Erdoğan imzasıyla görevden görevden alınması sonrası dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar? Dolar yorumları takip ediliyor. İşte son dakika dolar açıklamaları
Dolar kuru, geçen hafta Merkez Bankası yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası yaşadığı yükselişin ardından haftaya 8 TL'nin üzerinde başlıyor.
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.
Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefine vurgu yaptı.
29 Mart sabahı dolar kuru 8.0777 seviyesinde güne başlarken, kur öğlen saatlerinde 8.15 üzerini test etti. Euro 9.60 üzerine gelirken, gram altın fiyatı 450 TL'nin üzerinde
Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından 7.20 seviyesindeki kur 8.50'ye kadar gelmiş, haftayı 8.10 seviyesinde kapatmıştı.
Yeni Başkan Kavcıoğlu, Bloomberg'e verdiği özel röportajda "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum" dedi.
TCMB BAŞKANI KAVCIOĞLU'NDAN FAİZ AÇIKLAMASI
29 Mart haftasında piyasalarda olası bir kabine değişikliğine yönelik gelişmeler izlenirken veri tarafında ise sakin bir hafta var.
Paskalya nedeniyle yurt dışı piyasalarda kısa bir hafta olacak, öne çıkan en önemli veri ise ABD'den gelecek istihdam rakamları olacak.
Hatırlanacağı üzere Fed son toplantısında, 10 yıllıklardaki yükseliş nedeniyle erkene çekilen faiz artışı beklentisini istihdam piyasasını olumsuz etkileyeceği nedeniyle reddetmişti.
GÜNCEL DOLAR/TL KURUDOLAR8,1729%0,81 Güncelleme29/03/2021 14:25:54
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