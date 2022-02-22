Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,76 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,56'dan, sterlin ise 18,68'den alıcı buluyor. Peki, Dolar neden yükseliyor? 22 Şubat 2022 Döviz neden artıyor? Dolar, Euro, Altın neden yükseliyor? 1 Dolar, 1 Euro, 1 Gram altın kaç TL?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR? DOLAR NEDEN ARTIYOR?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması ve ABD ile Avrupa Birliği'nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurmasının ardından uluslararası piyasalarda dolara olan talep güçlendi. Bu durum gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırırken, dün yüzde 0,1'lik artışla günü 13,67'den tamamlayan dolar/TL, bugün de 13,81 ile 12 Ocak'tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test etti. Dolar/TL, saat 11.10 itibarıyla 13,76 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, bireysel yatırımcıların, oynaklığın devam etmesinin beklendiği bu dönemde panikle hareket etmemesi ve sakin kalması gerektiğini söyledi. Bugün Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi ile ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,56'dan, sterlin/TL ise 18,68'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 96,2 seviyesinde bulunuyor. Euro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla analistlerin kritik eşik olarak nitelendirdikleri 1,13'ün hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI (22 ŞUBAT 2022 SAAT 22:22)

1 Dolar kaç tl : 13,7831

1 Euro kaç tl : 15,6113

1 Gram altın kaç tl : 842,9

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