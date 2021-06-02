Dolar neden yükseliyor? Dolar neden yükseldi, neden arttı? Erdoğan'dan faiz açıklaması (2 Haziran Dolar/TL kuru)
Erdoğan'ın TRT Haber'de yaptığı "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart" açıklamasının ardından dolar tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, Dolar neden yükseliyor? Dolar neden yükseldi, neden arttı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında Merkez Bankası'na ilişkin açıklamalarının ardından dolar 8,70'e fırladı.
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Erdoğan, TRT canlı yayınında "Başkanla görüştüm, faizleri indirmek zorundayız dedim" diye konuştu. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından dolar 8,70'e fırladı.
Dolar 00.20 itibarıyla 8.70'in üzerinde işlem görüyor. Avro 10,53 seviyesinde.
Erdoğan şunları söyledi:
Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır.
İşte bu sözlerden sonra dolar ve euro fırladı. Tarihi rekor kırdı.
Ayrıntılar geliyor...