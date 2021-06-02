Dolar neden yükseliyor? Dolar neden yükseldi, neden arttı? Erdoğan'dan faiz açıklaması (2 Haziran Dolar/TL kuru)

Erdoğan'ın TRT Haber'de yaptığı "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart" açıklamasının ardından dolar tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, Dolar neden yükseliyor? Dolar neden yükseldi, neden arttı?