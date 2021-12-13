Dolar neden yükseldi? Altın neden yükseliyor? Son dakika haberleri...

Dolar neden yükseldi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalanmalarla kapatarak 13 seviyesine çıkan Dolar, bu haftaya yükselişle başladı. Güne 13 seviyelerinde başlayan Dolar, Türk lirası karşısında tarihin en yüksek değerine çıkarak sabah saatleri tibari ile 14 seviyesini aştı. Dolar neden yükseldi?

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesine çıkmasının ardından dolar ve altındaki yükseliş hızlandı. Dolar ve altın haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. Kur 14,60'la, gram ise 839 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR VE ALTINDAN YENİ REKOR

Dolar geçtiğimiz haftayı 13,88 seviyelerinden, gram altın ise 795 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar ve altın rekor tazeledi. Kur 14,60'la, gram ise 839 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

PİYASADA SON DURUM

Saat 11.15 itibarıyla dolar 14,46'dan, gram altın ise 830 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,35'den, çeyrek altın 1.362 liradan, cumhuriyet altını ise 5.550 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 1.786 dolardan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI YILIN SON FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bu hafta yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor.

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