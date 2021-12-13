Dolar neden yükseldi? Altın neden yükseliyor? Son dakika haberleri... - Haberler
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Dolar neden yükseldi? Altın neden yükseliyor? Son dakika haberleri...

Dolar neden yükseldi? Altın neden yükseliyor? Son dakika haberleri...
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Türkiye, ihracatı artırmak için başladığı "rekabetçi kur" politikasıyla Türk Lirası'nın dolar, euro ve altın karşısındaki değeri değişmekte. Peki, dolar neden yükseldi? Dolar geçtiğimiz haftayı 13,88 seviyelerinden, gram altın ise 795 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar ve altın rekor tazeledi. Kur 14,60'la, gram ise 839 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar neden yükseldi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalanmalarla kapatarak 13 seviyesine çıkan Dolar, bu haftaya yükselişle başladı. Güne 13 seviyelerinde başlayan Dolar, Türk lirası karşısında tarihin en yüksek değerine çıkarak sabah saatleri tibari ile 14 seviyesini aştı. Dolar neden yükseldi?

ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesine çıkmasının ardından dolar ve altındaki yükseliş hızlandı. Dolar ve altın haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. Kur 14,60'la, gram ise 839 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar geçtiğimiz haftayı 13,88 seviyelerinden, gram altın ise 795 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar ve altın rekor tazeledi. Kur 14,60'la, gram ise 839 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Saat 11.15 itibarıyla dolar 14,46'dan, gram altın ise 830 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,35'den, çeyrek altın 1.362 liradan, cumhuriyet altını ise 5.550 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 1.786 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bu hafta yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor.

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Cari işlemler hesabı ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

 Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı

Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı

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