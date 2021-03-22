Dolar neden yükseldi? Dolar yükseliyor mu? Daha da yükselir mi?

Dolar neden yükseldi? Dolar yükseliyor mu? Asya piyasalarının açılmasına yakın Dolar TL kurunda ani bir yükselme meydana geldi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın Erdoğan imzasıyla görevden görevden alınması sonrası Dolar daha da yükselir mi? Dolar neden yükseldi? Soruları yanıt aradı. İşte Dolar/TL kurunda son dakika yaşanan gelişmeler...

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin ardından sığ işlemlerde dolar/TL kuru ilk fiyatlamalarda önceki haftanın kapanışına göre yükseliş kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi. Peki, Dolar neden yükseldi, yükseliyor mu? Dolar daha da yükselir mi?

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

TCMB'de Ağbal'ın yerine Kavcıoğlu atandı

Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Elvan yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanan kadar mevcut politikaların süreceği ve serbest piyasa mekanizmalarından taviz verilmeyeceğini söyledi.

Liradaki görülen sert değer kaybıyla ilgili yapılan yorumlarda, Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığını yeniden güçlendirmeye çalışan Ağbal'ı görevden almasının yatırımcıların güvenini zedelediğine dikkat çekiliyor.

Bloomberg'e konuşan Coex Partners'dan Henrik Gullberg, "Liranın yukarı yönlü gideceğini düşünenlerin iyimserliği, TCMB'nin bir süre daha faizleri yüksek tutmasına izin verileceği beklentisine dayanıyordu ve Perşembe günklü toplantının ardından durum oldukça umut vericiydi. Şimdi ise bu umutlar yok oldu. Liranın yukarı gideceğini düşünen birilerini bulmak çok zor" dedi.

Asya'daki ilk işlemleri takip eden bir döviz işlemcisi de Bloomberg'e yaptığı değrelendirmede, açılışla birlikte liraya ciddi satışlar geldiğini ve kamu bankalarının liraya destek vermek için yaptığı hamlelerin yetersiz kaldığını belirtti.

Bazı piyasa oyuncuları, kısa vadede lirada aşırı değer kaybını engellemek için kamu bankalarının ciddi şekilde müdahale etmesini beklediklerini söylüyor.

Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefine vurgu yaptı.

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Asya'da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2'ye kadar yükselişle 8,3880'e kadar çıktı

Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

Ağbal görevden alınmadan önce TCMB politika faizini beklentilerin üzerinde 200 baz puan artırarak yüzde 19'a yükseltmişti.

Naci Ağbal ise Türkiye'de son iki yılda görevden alınan üçüncü TCMB Başkanı'ydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır ısrarla faizlerin düşük tutulması gerektiğini vurguluyor. Erdoğan, enflasyonla ancak faizler düşük tutularak mücadele edilebileceği görüşünde.

TCMB'nin yeni başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da geçen ay Yeni Şafak gazetesindeki makalesinde yüksek faizlerin dolaylı yoldan yüksek enflasyona yol açtığını yazmıştı.

Dolar neden yükseliyor? Son dakika: Dolar neden yükseldi? Dolar kaç tl oldu?

Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.

Kavcıoğlu bankacılarla görüştü

Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nda bulunan bankaların genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Bloomberg HT'nin üst düzey bankacılardan edindiği bilgiye göre, TCMB Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleri ile toplantıda kritik mesajlar verdi. Toplantıda Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası'nın birincil önceliğinin enflasyonla mücadele olmaya devam edeceğinin altını çizdiği öğrenildi.

Toplantıda Kavcıoğlu'nun verdiği diğer ana mesaj ise, yeni dönemde Merkez Bankası'nın politikalarında herhangi bir değişiklik olmayacağı yönündeki vurgular oldu. Toplantıda takvim dışı para politikası kurulu toplantısı olmayacağı mesajları da öne çıktı