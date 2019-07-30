Dolar ne kadar oldu? İşte 30 Temmuz Salı güncel döviz kurları

Dolar/TL oranı, Merkez Bankası tarafından faiz indirimi sonrasında yükselişe geçeceği inancı vardı. Fakat kademeli faiz indirimi ile dolar, TL karşısında değer kaybetmeye başladı. Haftaya düşüşle başlayan dolar, dünü 5,60 TL ile kapatırken Euro/TL ise 6,2477 idi. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 30 Temmuz Salı güncel döviz kurları...

30 TEMMUZ SALI DOLAR NE KADAR OLDU?

Dünyadaki, Türkiye''deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro''nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdan takip edebilirsiniz.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

FAİZ İNDİRİMİ KARŞISINDA DOLAR DEĞER KAYBEDİYOR!



Dolar/TL, Merkez Bankası''nın (TCMB) 425 baz puanlık faiz indirim kararı ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan''ın alışılagelenin aksine sert faiz indirimleri yerine kademeli faiz indirimi çağrısı yapmasıyla birlikte geçen hafta gördüğü 1 haftanın en düşük seviyelerinde güne başladı.

Geçen haftayı 5.66 seviyelerinde tamamlayan dolar kritik haftaya da bu seviyelerde başladı, ardından %1''in üzerinde düşüşle 5.60''a kadar çekildi.

Dolar saat 16:55 itibariyle 5.6140 lira seviyesinde bulunuyor. Açılışın ardından en düşük 5.6004 lira, en yüksek 5.6709 lira seviyesi görüldü. Euro ise 6.2477 lira seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi 1.1126 seviyesinde.