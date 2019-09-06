Dolar ne kadar oldu? Dolar/TL son durum nedir? 6 Eylül Cuma güncel döviz kurları

06.09.2019 07:29

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Enflasyonun verisinin Ağustos'ta beklentinin altında açıklanması ardından döviz kurlarında düşüşler yaşanmaya başlamıştı. Dün dolar, güne sonunda 5,67 liradan başlamıştı. Güne yükselişle başlayan döviz kurlarına göre dolar 5,69 lira, Euro ise 6,28 liradan işlem görüyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 6 Eylül Cumagüncel döviz kurları...

6 EYLÜL CUMA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.30 itibariyle döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,6939 5,6959 Euro 6,2848 6,2888 Sterlin 7,0020 7,0371

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle, Merkez Bankası'nın yeni bir faiz indirimi için elini güçlendirmesine bağlı olarak dövizlerde başlayan düşüş sürüyor.

Enflasyon verisi öncesi 5.80 liranın üzerinde hareket eden dolar 5.64 liraya kadar geriledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 12 Eylül'deki ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Eylül'deki toplantılarında da faiz indirimi ve parasal gevşeme kararlarının çıkacağına ilişkin beklentiler de lirayı destekliyor.

Açılış işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6466 lira ve en yüksek 5.6792 lirayı gördükten sonra, 5.65 - 5.68 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2376lira ve en yüksek 6.2776 lirayı gördükten sonra, 6.24 – 6.28 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9223 lira ve en yüksek 6.9671 lirayı gördükten sonra 6.92 – 6.97 lira aralığında işlem görüyor.