Dolar ne kadar oldu? Dolar/TL son durum nedir? 3 Eylül Salı güncel döviz kurları

03.09.2019 07:45

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar güne yükselişle başladı. Dolar/TL oranı, geçen haftayı 5,83 ile kapatmıştı. Euro/TL oranı ise 6,46 idi. Sabah saatlerinde serbest piyasada dolar 5,81 lirada, Euro ise 6,36 lira. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 3 Eylül Salı güncel döviz kurları...

3 AĞUSTOS SALI DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.45 itibariyle döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,8108 5,8149 Euro 6,3579 6,3648 Sterlin 6,9947 7,0023

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

UZMANLARIN DÖVİZ KURU HAFTALIK YORUMU

Arjantin'de hükümet kur kontrollerini başlattı. Uluslararası Para Fonu da (IMF) Arjantin`in sermaye akışı yönetimi önlemlerini incelemeye aldı. IMF'den yapılan açıklamada, "Yetkililerimiz önümüzdeki dönemde Arjantinli yetkililerle yakın temasta kalacak ve IMF bu zorlu zamanlarda Arjantin ile birlikte durmaya devam edecektir" denildi.

Diğer yandan, yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 23 Ağustos ile biten haftada 188.94 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın önceki hafta 187.21 milyar dolar olarak açıkladığı 16 Ağustos'a ilişkin veriyi 190.51 milyar dolara revize etmesi sonucu yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 23 Ağustos haftasında 1.57 milyar dolar azaldı.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8281 lira ve en yüksek 5.8405 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4014 lira ve en yüksek 6.4240 lirayı gördükten sonra, 6.41 – 6.42 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0737 lira ve en yüksek 7.1144 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.