Dolar ne kadar oldu? Dolar/TL son durum nedir? 27 Ağustos Salı güncel döviz kurları
Dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Pazar gecesi Asya piyasalarında yaşanan hareketlilik karşısında dolar bir anda 6,40 liraya kadar yükselip 5,82 liraya kadar geriledi. Dün ise dolar/TL oranı kapanışta 5,80'nin altında idi. Euro ise 6,44 liradan işlem görüyordu. Peki, dolar ne kadar oldu, dolar kaç lira? İşte 27 Ağustos Salı anlık döviz kurları...
Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Asya piyasalarında Pazartesi günü işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra Türk Lirası ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmeye başladı ve Dolar/TL kuru saniyeler içerisinde 6,39 seviyesini aştı. Euro/TL ise 7,0773 seviyesini gördü ve yeniden 5,80'li seviyelerde dengelendi. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? Uzmanlara göre dolar neden yükseldi? İşte 27 Ağustos Salı güncel döviz kurları...
27 AĞUSTOS SALI DOLAR NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada saat 07.40 itibariyle döviz kurları şöyle;
|DÖVİZ
|ALIŞ
|SATIŞ
|Dolar
|5,8275
|5,8295
|Euro
|6,4707
|6,4761
|Sterlin
|7,1023
|7,1379
Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
UZMANLARA GÖRE DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?
ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'e misilleme olarak ABD'ye ithal edilecek tüm ürünlere ek gümrük vergisi getirileceğini söyledi.
Trump'ın bu açıklaması öncesinde Pekin de, Çin'e ithal edilecek ürünlere getirilen ek gümrük vergisini artıracağını duyurmuştu.
ABD ile Çin arasındaki 'ticaret savaşının' etkileri Pazartesi günü işlemlerin başlamasıyla Asya piyasalarına da yansıdı.
Yuanda sert satışların başlaması ve güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi güçlendirmesi, TL'nin de Asya piyasalarında dolar karşısında kaybını beraberinde getirdi.
Asya piyasalarında Pazartesi günü işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra Türk Lirası ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmeye başladı ve Dolar/TL kuru saniyeler içerisinde 6,39 seviyesini aştı. Euro/TL ise 7,0773 seviyesini gördü.
TL'nin seans içi Dolar'a karşı değer kaybı yüzde 15'i aştıktan sonra kur gerilemeye başladı ve yeniden 5,80'li seviyelerde dengelendi.