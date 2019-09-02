Dolar ne kadar oldu? Dolar/TL son durum nedir? 2 Eylül Pazartesi güncel döviz kurları

02.09.2019 07:25

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar/TL oranı, geçen haftayı 5,83 ile kapatmıştı. Euro/TL oranı ise 6,46 idi. 3 günlük tatilde serbest piyasada döviz kurlarında değişim olmadı. Dolar 5,84 lira, Euro 6,46 lira ile güne başladı. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 2 Eylül Pazartesi güncel döviz kurları...

2 AĞUSTOS PAZARTESİ DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 15.32 itibariyle döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,8128 5,8156 Euro 6,3794 6,3823 Sterlin 7,0228 7,0271

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

STERLİN NEDEN DÜŞTÜ?

Sterlin, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın, Kraliçe II. Elizabeth'den parlamentoyu bir ay boyunca tatil etmesini isteyeceği savının etkisiyle, dolar karşısında yüzde 0.69 değer kaybederek, 1.22053 düzeyine geriledi.

Birleşik Krallık basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Johnson Kraliçe'den parlamentoyu 15 Ekim tarihinden yeniden oturumlara başlamak üzere bir ay boyunca tatil etmesini isteyecek. Johnson'ın böyle bir talepte bulunması ve talebin olumlu karşılanması durumunda, Birleşik Krallık yetkilileri bir Brexit anlaşması üzerinde oylama yapmak ve anlaşmasız bir Brexit'i engellemek için çok az zamanının kalacağı belirtildi.

Jonhson'ın iddia edilen hamlesi, Birleşik Krallık Avam Kamarası'nın Temmuz ayında aldığı, Başbakan'ın parlamentoyu tatil etmesini zorlaştıracak bir yasal düzenlemeyi oylamaları sonrasında geldi.

Hükümetten yapılan açıklamada, bir aylık tatile karşın yasa yapıcıların Brexit konusu ile ilgilenmek için de yeterli zaman olacağı belirtildi.