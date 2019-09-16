Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 16 Eylül Pazartesi güncel döviz kurları

16.09.2019 07:48

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi karşısında döviz kurlarında ciddi düşüşler olmuştu. Dolar 5.66 liraya kadar gerilemişti. Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL oranı, tekrar 5,70'in üzerine işlem görüyor. Brexit gelişmeleri ise Sterlin'in artmasını sağladı. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 16 Eylül Pazartesi güncel döviz kurları...

16 EYLÜL PAZARTESİ DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.48 itibariyle döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,7250 5,7270 Euro 6,3401 6,3453 Sterlin 7,1200 7,1557

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

STERLİN'DE BREXİT GELİŞMELERİ SONRASINDA ARTIŞ!

Sterlin, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'nden Brexit ertelemesi talep edeceği beklentileriyle 1,24070 dolarla son yedi haftanın en yüksek düzeyini gördü.

Birleşik Krallık Parlamentosu'nda milletvekillerinin anlaşmasız Brexit'in önlenmesine karar vermesiyle yasa gereği Johnson'ın AB'den Brexit'in ertelenmesini talep etmesi gerekiyor. Johnson, yaptığı açıklamalarda 19 Ekim'e kadar bir anlaşmaya varılmasını umduğunu belirtirken, bunun yanında Birleşik Krallık'ın 31 Ekim'de AB'den anlaşma olmadan da ayrılmaya hazır olduğunu söylemişti.

Perşembe günü yerel medyada yer alan bir haberde de AB'nin söz konusu ertelemeyi onaylamaya hazır olduğu belirtilmişti.

Gelişmelerin ardından sterlin erken işlemlerde dolar karşısında yüzde 0.60 artışla, en son 25 Temmuz'da görülen düzeyine, 1.24070 dolara yükseldi. Sterlin euro karşısında da yüzde 0.17 artışla 1.11668 euroya, Kanada doları karşısında da yüzde 0.63 artışla 1.63933 Kanada dolarına ve yen karşısında da yüzde 0.55 artışla 134.02700 yene yükseldi.