Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 13 Eylül Cuma güncel döviz kurları

13.09.2019 09:21

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Bu olay piyasalarda döviz kurlarını etkiledi. Dolar 5,66 liraya kadar geriledi. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 13 Eylül Cuma güncel döviz kurları...

13 EYLÜL CUMA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 09.22 itibariyle döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,6643 5,6701 Euro 6,2781 6,2820 Sterlin 6,9825 7,0175

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASINDA DOLARDA SERT DÜŞÜŞ!

Merkez Bankası'nın politika faizini 325 bazpuan düşürerek yüzde 16.5'e çekmesi ardından dolar yüzde 1.23 düştü, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.55 artışla 102 bin 478 puana yükseldi.

Faiz kararı sonrasında:

- dolar en düşük 5.6768 lira ve en yüksek 5.7691 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2663 lira ve en yüksek 6.3614 lirayı gördükten sonra, 6.27 – 6.28 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0010 lira ve en yüksek 7.1177 lirayı gördükten sonra 7.01 – 7.02 lira aralığında işlem görüyor.