Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 12 Eylül Perşembe güncel döviz kurları

12.09.2019 07:23

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Hafta başında 5,78 liraya kadar yükselen dolar, bu sabah güne 5,75 lira ile açılış yapıyor. Euro ise 6,34 lira civarında. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 12 Eylül Perşembe güncel döviz kurları...

12 EYLÜL PERŞEMBE DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.23 itibariyle döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,7561 5,7581 Euro 6,3454 6,3493 Sterlin 7,0810 7,1165

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.38 artışla 101 bin 597 puanda başladı. Endeks Salı gününü günlük yüzde 0.6 artışla 101 bin 212 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.44 artışla 143 bin 909 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.96 ve yüzde 1156.66 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7666 lira ve en yüksek 5.7912 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3693 lira ve en yüksek 6.3997 lirayı gördükten sonra, 6.40 – 6.41 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1222 lira ve en yüksek 7.1630 lirayı gördükten sonra 7.15 – 7.16 lira aralığında işlem görüyor.