Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 12 Ekim Cumartesi güncel döviz kurları

12.10.2019 08:52

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar güne düşüşle başladı. Ekonomik, siyasi tüm gelişmelerden etkilenen döviz kurları vatandaşların sürekli kontrol etmesine neden oluyor. Dolar/TL oranı dün sabah açılış ile aynı oranda 5.87 ile güne başladı. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 12 Ekim Cumartesi güncel döviz kurları...

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İŞTE 12 EKİM CUMARTESİ DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 08:50 itibariyle döviz kurları şöyle;

Dolar/TL: 5,8792/ 5,8886

Euro/TL: 6,4711/ 6,5138

Sterlin/TL: 7,4201/ 7,4645

DÜNÜN DÖVİZ KURLARI (11 EKİM)

Dolar/TL: 5,8838

Euro/TL: 6,4924

Sterlin/TL: 7.2100