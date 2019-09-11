Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 11 Eylül Çarşamba güncel döviz kurları

11.09.2019 07:41

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar kurunda dalgalanma devam ediyor. Güne düşüşle başlayan dolar, dün 5,78 liraya kadar yükselmişti. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 11 Eylül Çarşamba güncel döviz kurları...

11 EYLÜL ÇARŞAMBA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.35 itibariyle döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,7668 5,7688 Euro 6,3769 6,3803 Sterlin 7,1094 7,1450

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.01 artışla 100 bin 614 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 1.63 artışla 100 bin 605puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.05 artışla 142 bin 578 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.53 ve yüzde 15.66 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.7418 lira ve en yüksek 5.7734 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

- euro en düşük 6.3443 lira ve en yüksek 6.3771 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0899 lira ve en yüksek 7.1321 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında işlem görüyor.