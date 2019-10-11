Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 11 Ekim Cuma güncel döviz kurları

11.10.2019 08:17

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar güne düşüşle başladı. Ekonomik, siyasi tüm gelişmelerden etkilenen döviz kurları vatandaşların sürekli kontrol etmesine neden oluyor. Dolar/TL oranı dün sabah açılış ile aynı oranda 5.87 ile güne başladı. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 11 Ekim Cuma güncel döviz kurları...

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11 EKİM CUMA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 08.15 itibariyle döviz kurları şöyle;

Dolar/TL: 5,8461/ 5,8501

Euro/TL: 6,4429/ 6,4463

Sterlin/TL: 7,2763/ 7,2843

DÜNÜN DÖVİZ KURLARI (10 EKİM)

Dolar/TL: 5.8704/ 5.8810

Euro/TL: 6.4694/ 6.4810

Sterlin/TL: 7.1727/ 7.2100