Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 11 Ekim Cuma güncel döviz kurları
Dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Dolar/TL oranı güne yine yükselişle başladı. Dolar kurunda dalgalanma dün gün içinde devam etti. Ticarette kullanılan dövizler özellikle dolar, avro ne kadar oldu sürekli kontrol ediliyor. Peki, dolar ne kadar oldu, dolar kaç lira? İşte 11 Ekim Cuma anlık ve güncel döviz kurları...
Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar güne düşüşle başladı. Ekonomik, siyasi tüm gelişmelerden etkilenen döviz kurları vatandaşların sürekli kontrol etmesine neden oluyor. Dolar/TL oranı dün sabah açılış ile aynı oranda 5.87 ile güne başladı. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 11 Ekim Cuma güncel döviz kurları...
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11 EKİM CUMA DOLAR NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada saat 08.15 itibariyle döviz kurları şöyle;
Dolar/TL: 5,8461/ 5,8501
Euro/TL: 6,4429/ 6,4463
Sterlin/TL: 7,2763/ 7,2843
DÜNÜN DÖVİZ KURLARI (10 EKİM)
Dolar/TL: 5.8704/ 5.8810
Euro/TL: 6.4694/ 6.4810
Sterlin/TL: 7.1727/ 7.2100