Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? 26 Ağustos Pazartesi güncel döviz kurları

26.08.2019 07:44

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Asya piyasalarında Pazartesi günü işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra Türk Lirası ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmeye başladı ve Dolar/TL kuru saniyeler içerisinde 6,39 seviyesini aştı. Euro/TL ise 7,0773 seviyesini gördü. TL'nin seans içi Dolar'a karşı değer kaybı yüzde 15'i aştıktan sonra kur gerilemeye başladı ve yeniden 5,80'li seviyelerde dengelendi.Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? Uzmanlara göre dolar neden yükseldi? İşte 26 Ağustos Pazartesi güncel döviz kurları...

26 AĞUSTOS PAZARTESİ DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.45 itibariyle döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,8052 5,8072 Euro 6,4706 6,4769 Sterlin 7,1053 7,1409

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

UZMANLARA GÖRE DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Asya piyasalarında Pazartesi günü işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra Türk Lirası ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmeye başladı ve Dolar/TL kuru saniyeler içerisinde 6,39 seviyesini aştı. Euro/TL ise 7,0773 seviyesini gördü.

TL'nin seans içi Dolar'a karşı değer kaybı yüzde 15'i aştıktan sonra kur gerilemeye başladı ve yeniden 5,80'li seviyelerde dengelendi.

Dolar/TL Asya'da 5,80'lerden işlem görüyor ve TL'nin Dolar karşısındaki günlük değer kaybı da yüzde 1'in altına inmiş durumda.

Analistler, TL'deki sert harekete yol açacak herhangi bir yeni gelişme olmadığına dikkat çekiyor.

Bugün İngiltere'de resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Londra borsasında işlem yapılmadığı günlerde uluslararası para piyasalarında da işlem hacimleri düşük seviyelerde kalıyor.