Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? 19 Ağustos Pazartesi güncel döviz kurları

19.08.2019 07:23

Dolar yeni haftaya yükselişle başladı. Geçen haftayı Dolar/TL oranı 5,57, Euro 6,21 değerinden kapatmıştı. Sabah saatleri itibariyle serbest piyasada dolar 5,58 liradan, Euro 6,19 liradan işlem görüyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 19 Ağustos Pazartesi güncel döviz kurları...

19 AĞUSTOS PAZARTESİ DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,5800 5,5842 Euro 6,1903 6,1967 Sterlin 6,7668 6,8007

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

UZMANLARIN DOLAR KURU ANALİZİ

Dövizler, haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başladı. Fed Başkanı Jerome Powell, 23 Ağustos'ta ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kentinde yapılacak yıllık merkez bankacılar forumunda konuşacak. Powell'ın konuşmasında para politiasında karşı karşıya olunan zorluklara değinmesi bekleniyor.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.5571 lira ve en yüksek 5.5716 lirayı gördükten sonra, 5.55 - 5.56 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1737 lira ve en yüksek 6.1941 lirayı gördükten sonra, 6.17 – 6.18 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7274 lira ve en yüksek 7.7439 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında işlem görüyor.