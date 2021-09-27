Dolar'ın büyük çıkışı sürüyor.Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmesinin ardından rekor üstüne rekor kıran Dolar, yükselmeye devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlar Dolar ile ilgili internette en çok "Dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar kaç para? 27 Eylül Bugün Dolar ne kadar? Dolar kaç TL oldu?" sorularını araştırmakta. Dolar'ın çıkışıyla ilgili detaylar haberimizde. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar, saat 16.45 itibarıyla 8,84'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro 10,34'den, Sterlin ise 12,11'den alıcı buluyor.

Doların güncel alış fiyatı: 8,8397

Doların güncel satış fiyatı: 8,8441

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise 503 lirayı gördü. Şu sıralar, gram altın 500 liradan, çeyrek altın 819 liradan, cumhuriyet altını ise 3 bin 335 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.752 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL DOLAR, EURO VE ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!

Haberler.com - Gündem