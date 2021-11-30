Dolar ne kadar? Dolar kaç tl? Dolar 14 lira oldu mu? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolar ne kadar? Dolar kaç tl? Dolar 14 lira oldu mu?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Dolar ne kadar? Dolar kaç tl? Dolar 14 lira oldu mu?

Hareketli güler yaşayan dolar, yine rekor tazeledi. Yatırımcıların gözü kulağı dolarda. Dolar ne kadar? Dolar kaç tl? Dolar 14 lira oldu mu? soruları son günlerin en çok aratılan konuları arasında.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarının ardından Tl karşısında son zamanlarda yükselişe geçen Dolar, güne 12.84 ile başlamasının ardından akşam saatlerinde yeni bir rekor kırdı. Peki Dolar ne kadar? Dolar kaç tl? Dolar 14 lira oldu mu? detayla haberimizde.

DOLAR NE KADAR? 1 DOLAR KAÇ TL?

Faiz indirimi kararlarının ardından son zamanlarda yükselişe geçen ve güne 12.84'te başlayan Dolar, TL karşısındaki değerini akşam saatlerinde artırmasıyla birlikte 13.96 seviyesini test ederek tarihi rekor kırdı.

Dolar ne kadar? Dolar kaç tl? Dolar 14 lira oldu mu?

GÜNE 12.84 SEVİYESİNDE BAŞLADI

Dün günü 12,80 seviyesinde kapatan dolar, 30 Kasım gününe 12,84 seviyesinden başladı. Abu Dabi Veliaht Prensi'nin 24 Kasım'da Türkiye'ye gelişi ve doğrudan yatırım anlaşmaları yapılacağı haberler iyle birlikte dolar/TL'de büyük düşüş görülmüş, bir gün önce 13,45'i gören kur o gün sert düşüşle 11,50 seviyelerine kadar gerilemişti.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Dolar 13.96 seviyesini görerek TL karşısında tarihi rekor kırdı

Dolar 13.96 seviyesini görerek TL karşısında tarihi rekor kırdı

 Son dakika: Vites artıran dolar, yeniden 13 lira seviyesini aştı! Kur tarihi rekoruna koşuyor

Son dakika: Vites artıran dolar, yeniden 13 lira seviyesini aştı! Kur tarihi rekoruna koşuyor

 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden işlem görüyor

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title