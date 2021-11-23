Dolar ne kadar? Dolar 12 lira oldu mu? Dolarda son durum ne?

Merkez Bankası'nın seri faiz indirimleri sonrası TL'deki sert değer kaybı devam ediyor. Dün günü 11.25'ten tamamlayan Dolar yeni güne rekorla başladı. Peki Dolar şu sıralar ne kadar?Dolar 12 lira oldu mu? Dolarda son durum ne? Dolar yine rekor mu kırdı? detaylar haberimizde.

DOLAR NE KADAR?

Saat 10.35 itibarıyla dolar 11.90'dan, gram altın 691 liradan, euro ise 13.40'tan işlem görüyor. Dün günü 11.25'ten tamamlayan Dolar yeni güne rekorla başladı. Kur 12 lira seviyesini görerek rekor tazeledi.

PİYASADA SON DURUM

Saat 10.35 itibarıyla dolar 11.90'dan, gram altın 691 liradan, euro ise 13.40'tan işlem görüyor.

FAİZ DÜŞTÜKÇE TL DEĞER KAYBEDİYOR

Merkez Bankası son 3 aydır seri faiz indirimlerine gidiyor. Eylülde 100 baz puan, ekimde 200 baz puan, kasımda ise 100 baz puanlık indirime gidildi. Merkez, geçen hafta yaptığı PPK toplantısında gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti. Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirimlere devam edeceğinin sinyalini de vermesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.

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