Dolar ne kadar? Bugün dolar ne kadar? 27 Temmuz Salı dolar, euro ne kadar?
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Dolar ne kadar? Bugün dolar ne kadar? 27 Temmuz Salı dolar, euro ne kadar?

Dolar ne kadar? Bugün dolar ne kadar? 27 Temmuz Salı dolar, euro ne kadar?
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Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,5625 bazında ilerleyen dolar bugün 8,5625. Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

27 Temmuz Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar ne kadar? Bugün dolar ne kadar? 27 Temmuz Salı dolar, euro ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,5625 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,5625 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

27 Temmuz Salıyani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,5650 TL

Dolar alış fiyatı : 8,5600 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,5600 lira seviyesinde kapattı.

27 Temmuz Salıgünü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 10,1000 TL

Euro alış fiyatı : 10,0900 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,8616 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,8024

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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