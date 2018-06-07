Dolar, Merkez Bankasının Faiz Kararı Öncesi Sakin Seyrine Devam Ediyor

Dolarda bir süredir yaşanan sakin görünüm devam ediyor. 4,92 TL zirvesinden sonra Merkez Bankası hamleleri ile 4.55-4.65 bandına sıkışan dolar, bugün güne en alt sınırdan başladı. Dolar kuru sabah ilk işlemlerde 4.55 TL'de hareket ederken, euro ise 5.38 TL seviyesinde.

MERKEZ'İN FAİZ KARARI MERAKLA BEKLENİYOR

Bugün içerideki en önemli gündem ise Merkez Bankası toplantısı olacak. Merkez Bankasının iki hafta önce yaptığı 3 puanlık faiz artışının ardından bugün ne olacağı merakla bekleniyor.

FAİZ KARARI BUGÜN SAAT 14.00'DA AÇIKLANACAK

Bankacılar 24 Haziran seçimleri öncesi piyasalarda TCMB'nin sadeleştirme ve yeni olası sıkılaştırma adımlarının yakından izlendiğini, bunun dışında ABD ve Avrupa merkez bankalarının önümüzdeki hafta açıklayacaklarını faiz kararının da piyasada izlenen önemli bir gelişme olduğunu belirttiler.

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün saat 14.00'da açıklanacak.