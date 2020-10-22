Dolar kuru bugün: Dolar kaç TL oldu? Canlı dolar kuru

Dolar, euro ve altın bir süredir rekor üstüne rekor kırıyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaş konuyu yakından takip etmeyi sürdürürken, dolar 22 Ekim günü 7,9352 TL'den alış, 7,9443 TL satış fiyatına ulaştı. Dolar kuru haberimizde.

Dolar kaç TL oldu? Döviz kuru hareketliliğini sürdürüyor. 22 Ekim dolar kaç TL merak ediliyor. Aylardır dalgalanmalarla süren dolar kuru yükseliyor. Yatırımın önemli araçlarından dolar önceki kapanışı ise 7,8123 TL olarak kayda geçti. İşte, ayrıntılar...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dolar ve altın yükselişe geçti.Karar öncesi 7,80 seviyesinde bulunan dolar, sürpriz kararla birlikte 18 kuruş birden yükselerek rekor kırdı. Saat 14.20 itibarıyla 7,98 seviyesinden işlem gören kur, tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Dolar kuru, 22 Ekim günü 7,94 TL olarak görünüyor. Dolar'ın alış fiyatı 7,93 TL, satış fiyatı da 7,94 TL olarak şekillendi.

DÖVİZ HESAPLAMA

Anlık olarak döviz kuru hesaplama yapmak için belirtilen alana TL cinsinden miktar girilerek dolar, euro, sterlin cinsinden tutarını görebilirsiniz. Döviz hesaplama için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

CANLI DÖVİZ HESAPLAMA EKRANI...