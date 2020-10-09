Dolar kuru bugün 9 Ekim: Dolar kaç TL? Canlı dolar kuru ve fiyatları

Dolar kuru artışını sürdürürken, dolar fiyatı da araştırılıyor. Birçok vatandaş dolar fiyatları anlık ne durumda merak ediyor. Dolar 9 Ekim Cuma günü 7.94 TL ile başladı. Peki, dolar kaç TL oldu?

Döviz kuru dalgalanmayı sürdürüyor. Buna paralel olarak da dolar ve euro fiyatları artmaya devam ediyor. Vatandaşlar, doların 8 TL sınırına ulaşmasıyla canlı dolar kuru takibini sorgulamaya başladı.Piyasalarda son durum ne? İşte, 9 Ekim dolar fiyatları...

DOLAR KAÇ TL?

9 Ekim Cuma günü dolar, 7.94 TL ile açılışı yaptı. Güniçi alış fiyatı 7,9408 iken satış fiyatı ise 7,9501 TL olarak görünüyor. Doların önceki kapanışı ise 7,9449 oldu.

9 EKİM DÖVÜZ KURLARI

ABD Doları - Alış: 7,9486 - Satış: 7,9535

Euro - Alış: 9,3436 - Satış: 9,3574

Sterlin - Alış: 10,2920 - Satış: 10,3007

İsviçre Frangı - Alış: 8,6797 - Satış: 8,6869

Japon Yeni - Alış: 0,0751 - Satış: 0,0750

Suudi Arabistan Riyali - Alış: 2,1128 - Satış: 2,1234

Norveç Kronu - Alış: 0,8566 - Satış: 0,8618

Danimarka Kronu - Alış: 1,2522 - Satış: 1,2598

Avustralya Doları - Alış: 5,6867 - Satış: 5,7152

Kanada Doları - Alış: 6,0061 - Satış: 6,0422

İsveç Kronu - Alış: 0,8943 - Satış: 0,8996