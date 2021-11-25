Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü? Dolarda son durum ne? - Haberler
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Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü? Dolarda son durum ne?

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Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü? Dolarda son durum ne?

Son dönemde peş peşe rekor kıran dolar, BAE prensinin Türkiye'ye gelmesiyle biraz sakinledi. Peki Dolar kaç lira oldu? Dolar düştü mü? Dolarda son durum ne?

Gündemin merak edilen konuları arasında Dolar, euro ve altın kurları geliyor. Hareketli günler geçiren borsa, vatandaşların dikkatinde. Dolar kaç lira oldu? Dolar düştü mü? Dolarda son durum ne? soruları en fazla aratılan konular arasında. Dolar ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik.

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın Türkiye'ye gelmesi ve 10 milyar dolarlık yatırım yapacağı söylemlerinin ardından dolar ve altında geri çekilme yaşandı. Sabah saatlerinde 13.20'leri gören dolar ziyaretle birlikte 11.60'a, 764 liraları gören gram altın ise 669 liraya kadar geriledi.

25 Kasım sabahı dolar, güne 11,99 liradan başladı.

25 Kasım sabahı 1 Euro güne 13,47'den başladı.

25 Kasım sabahı 1 gram altın fiyatı 690 TL'den güne başladı.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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