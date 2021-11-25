Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü? Dolarda son durum ne?

Gündemin merak edilen konuları arasında Dolar, euro ve altın kurları geliyor. Hareketli günler geçiren borsa, vatandaşların dikkatinde. Dolar kaç lira oldu? Dolar düştü mü? Dolarda son durum ne? soruları en fazla aratılan konular arasında. Dolar ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik.

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın Türkiye'ye gelmesi ve 10 milyar dolarlık yatırım yapacağı söylemlerinin ardından dolar ve altında geri çekilme yaşandı. Sabah saatlerinde 13.20'leri gören dolar ziyaretle birlikte 11.60'a, 764 liraları gören gram altın ise 669 liraya kadar geriledi.

DOLAR KAÇ TL OLDU?

25 Kasım sabahı dolar, güne 11,99 liradan başladı.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

25 Kasım sabahı 1 Euro güne 13,47'den başladı.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

25 Kasım sabahı 1 gram altın fiyatı 690 TL'den güne başladı.

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