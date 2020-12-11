Dolar kaç tl odu? Güncel altın, dolar, euro fiyatları!
11.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:58
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Trump'ın ABD yaptırımlarına imza atmasıyla artan dolar kuru merak edilen konulardan biri. Dolar ne kadar? Altın ne kadar oldu, arttı mı? Euro kaç TL?
11 Aralık 2020 Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru haberimizin detaylarında.
DOLAR KAÇ TL?
11 Aralık Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,9194 TL
Dolar alış fiyatı : 9,5882 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici oluyor.
11 Aralık Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,5882 TL
Euro alış fiyatı : 9,5786 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,4217 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,4217 şeklinde belirlendi.