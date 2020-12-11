Dolar kaç tl odu? Güncel altın, dolar, euro fiyatları!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Trump'ın ABD yaptırımlarına imza atmasıyla artan dolar kuru merak edilen konulardan biri. Dolar ne kadar? Altın ne kadar oldu, arttı mı? Euro kaç TL?