Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar - Euro ne kadar? 13 Ocak Perşembe bugün dolar - euro ne kadar? İşte güncel dolar ve euro alım-satım fiyatları! - Haberler
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Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar - Euro ne kadar? 13 Ocak Perşembe bugün dolar - euro ne kadar? İşte güncel dolar ve euro alım-satım fiyatları!

Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar - Euro ne kadar? 13 Ocak Perşembe bugün dolar - euro ne kadar? İşte güncel dolar ve euro alım-satım fiyatları!
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Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar dolar bugün kaç TL? Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Dolar yükseldi mi? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 13 Ocak Perşembe 2022 Dolar, Euro ve dövizde son durum! Peki, 1 dolar kaç TL oldu? 1 Euro kaç TL? Dolar yükseldi mi, düştü mü? 13 Ocak 2022 dövizde son durumu ne?

Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar, Euro ve döviz fiyatları her gün değişebiliyor. Hükümetin açıkladığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin ardından düşüş gösteren Dolar, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında. Euro kaç TL? Döviz ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar internette en çok "Dolar ne kadar? 13 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün Euro kaç TL? 1 doların fiyatı kaç lira oldu? Euro kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar Düştü mü?" sorularını araştırmakta. 13 Ocak Perşembe 2022 günü güncel Dolar, Euro ve döviz fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz

DOLAR KAÇ TL? DOLAR NE KADAR?

13 OCAK PERŞEMBE BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

Bugün 1 Dolar 13,58 Türk Lirasıdır. Dolar alış kuru 13,5747TL Dolar satış kuru 13,5870TL'dir.

13 OCAK PERŞEMBE BUGÜN EURO KAÇ TL?

Bugün 1 Euro 15,57 Türk Lirasıdır. Euro alış fiyatı 15,5690 TL, Euro satış fiyatı 15,5881TL

13 OCAK PERŞEMBE BUGÜN STERLİN KAÇ TL?

Bugün 1 Sterlin 18,67 Türk Lirasıdır. Sterlin alış fiyatı 18,6801 Türk Lirası, Sterlin satış fiyatı 18,7193 TL

13 OCAK PERŞEMBE PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Piyasalarda 13 Ocak 2022 Perşembe günü Dolar 13,58 TL -Euro 15,57 TL -Sterlin 18,67 TL değerinden satış görmektedir.

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