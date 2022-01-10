Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar - Euro ne kadar? 10 Ocak Pazartesi bugün dolar - euro ne kadar? İşte güncel dolar ve euro alım-satım fiyatları!

Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar, Euro ve döviz fiyatları her gün değişebiliyor. Hükümetin açıkladığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin ardından düşüş gösteren Dolar, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında. Euro kaç TL? Döviz ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar internette en çok "Dolar ne kadar? 10 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün Euro kaç TL? 1 doların fiyatı kaç lira oldu? Euro kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar Düştü mü?" sorularını araştırmakta. 10 Ocak Pazartesi 2022 günü güncel Dolar, Euro ve döviz fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz

DOLAR KAÇ TL? DOLAR NE KADAR?

10 OCAK PAZARTESİ BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

Bugün 1 Dolar 13,82 Türk Lirasıdır. Dolar alış kuru 13,8056 TL Dolar satış kuru 13,8073 TL'dir.

10 OCAK PAZARTESİ BUGÜN EURO KAÇ TL?

Bugün 1 Euro 15,65 Türk Lirasıdır. Euro alış fiyatı 15,6358 TL, Euro satış fiyatı 15,6680 TL

10 OCAK PAZARTESİ BUGÜN STERLİN KAÇ TL?

Bugün 1 Sterlin 18,76 Türk Lirasıdır. Sterlin alış fiyatı 18,76 Türk Lirası, Sterlin satış fiyatı 18,7874 TL

10 OCAK PAZARTESİ PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Piyasalarda 10 Ocak 2022 Cuma 09.00 itibariyle Dolar 13,82 TL -Euro 15,6358 TL -Sterlin 18,7874 TL değerinden satış görmektedir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet