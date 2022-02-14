Dolar kaç TL? Euro kaç TL? 14 Şubat bugün dolar ve euro ne kadar? İşte güncel dolar ve euro alım- satım fiyatları!
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Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar dolar bugün kaç TL? Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Dolar yükseldi mi? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 14 Şubat Pazartesi 2022 Dolar, Euro ve dövizde son durum! Peki, 1 dolar kaç TL oldu? 1 Euro kaç TL? Dolar yükseldi mi, düştü mü? 14 Şubat 2022 dövizde son durumu ne?
Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Dolar, Euro ve döviz fiyatları her gün değişebiliyor. Hükümetin açıkladığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin ardından düşüş gösteren Dolar, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında. Euro kaç TL? Döviz ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar internette en çok "Dolar ne kadar? 14 Şubatbugün dolar kaç TL? Bugün Euro kaç TL? 1 doların fiyatı kaç lira oldu? Euro kaç TL? 1 Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar yükseldi mi? Dolar Düştü mü?" sorularını araştırmakta. 14 Şubat Pazartesi 2022 günü güncel Dolar, Euro ve döviz fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz
Bugün 1 Dolar 13,51 Türk Lirasıdır. Dolar alış kuru 13,5135 TL Dolar satış kuru 13,5215 TL'dir.
Bugün 1 Euro 15,33 Türk Lirasıdır. Euro alış fiyatı 15,3282 TL, Euro satış fiyatı 15,3585 TL
Bugün 1 Sterlin 18,29 Türk Lirasıdır. Sterlin alış fiyatı 18,2953 Türk Lirası, Sterlin satış fiyatı 18,3166 TL
Piyasalarda 14 Şubat2022 Pazartesi günü Dolar 13,51 TL -Euro 15,33 TL -Sterlin 18,29 TL değerinden satış görmektedir.