Dolar kaç TL? Dolar yükseldi mi? 1 DOlar kaç lira?
Bugün 10 Aralık 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,90 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 15.50 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,90 TL ve satış fiyatı ise 13,90 TL oldu.
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar devam ediyor. Yeni güne yükselişle başlayan Dolar 10 Aralık Cuma günü 13,90 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar, 10 Aralık Cuma günüTL bandında hareket ediyor.
Euro ise 15,65TL bandında seyrediyor.
İngiliz sterlini ise 18,33TL civarında hareket ediyor.
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
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