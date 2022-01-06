Dolar kaç TL? dolar ne kadar? 6 Ocak Perşembe bugün dolar ne kadar? İşte güncel dolar alım-satım fiyatları!

Dolar kaç TL? Dolar, Euro ve Döviz fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 6 Ocak Perşembe 2022 günü güncel Dolar, Euro ve döviz fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar ve Euro ne kadar? 6 Ocak 2022 bugün dolar kaç TL? Bugün Euro kaç TL? 1 doların fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 6 Ocak Perşembe Dolar, Euro ve Borsa'da son durum! 1 Dolar kaç TL oldu? Yükseldi mi, düştü mü? İşte detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

1 DOLAR NE KADAR?

6 OCAK PERŞEMBE BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

Bugün 1 Dolar 13,7540 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,7221 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,7540 TL'dir.

6 OCAK PERŞEMBE BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

Bugün 1 Euro 15,5408 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,4964 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,5408 TL'dir.

6 OCAK PERŞEMBE BUGÜN 1 STERLİN KAÇ TL?

Bugün 1 Sterlin 18,5923 TL'dir. 1 Sterlin alış fiyatı 18,4996 iken, 1 Sterlin satış fiyatı 18,5923 TL'dir.

6 OCAK PERŞEMBE PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Piyasalarda 6 Ocak 2022 Perşembe 09.00 itibarıyla Dolar 13,7540, Euro 15,5408, Sterlin 18,5923 değerinden satış görmektedir.

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