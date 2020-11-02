Dolar kaç TL? 2 Kasım dolar kuru: Dolar kuru bugün ne kadar?
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Dolar kaç TL? 2 Kasım dolar kuru: Dolar kuru bugün ne kadar?

02.11.2020 12:00 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:05
Dolar kaç TL? 2 Kasım dolar kuru: Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar neden artıyor? Dolar kuru artışını sürdürürken, dolar fiyatı da araştırılıyor. Birçok vatandaş dolar fiyatları anlık ne durumda merak ediyor. Dolar 2 Kasım Pazartesi günü 8.3477 TL ile başladı. Peki, dolar kaç TL oldu?

Döviz kuru dalgalanmayı sürdürüyor. Buna paralel olarak da dolar ve euro fiyatları artmaya devam ediyor. Vatandaşlar, doların 8 TL sınırını aşmasıyla birlikte canlı dolar kuru takibini sorgulamaya başladı. Piyasalarda son durum ne? İşte, 2 Kasım dolar fiyatları...

DOLAR KAÇ TL?

2 Kasım Pazartesi günü dolar, 8.3477 TL ile açılışı yaptı. Güniçi alış fiyatı 8,3720 iken satış fiyatı ise 8,3838 TL olarak görünüyor. Doların önceki kapanışı ise 8,3449 oldu.

Geçen hafta en düşük 7,9647, en yüksek 8,3875 seviyelerini gören dolar/TL, haftayı yüzde 4,8 değer kazancıyla 8,3466'dan tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 12.05 itibarıyla 8,40'dan işlem görerek rekor kırdı.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, yarın ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi ve jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktardı.

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