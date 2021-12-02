Dolar kaç tl? 2 Aralık Dolar düştü mü?
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar, doların durumunu merak ediyor. Dolar ne kadar? Dolar 13 lira oldu mu? Dolarda son durum ne? soruları aratılıyor.
Beklenmedik bir anda yükselişe geçen Dolar, vatandaşları tedirgin etti. Dolar yeni güne rekorla başladı. Peki Dolar şu sıralar ne kadar? Dolar 13 lira oldu mu? Dolarda son durum ne? Dolar yine rekor mu kırdı? detaylar haberimizde.
Saat 10:10 itibarıyla şu dakikalarda dolar 13,35 seviyelerinden işlem görüyor.
Saat 10:10 itibarıyla dolar 13,35'dan, gram altın 762 liradan, euro ise 15,17'den işlem görüyor.
Merkez Bankası son 3 aydır seri faiz indirimlerine gidiyor. Eylülde 100 baz puan, ekimde 200 baz puan, kasımda ise 100 baz puanlık indirime gidildi. Merkez, geçen hafta yaptığı PPK toplantısında gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti. Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirimlere devam edeceğinin sinyalini de vermesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.
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