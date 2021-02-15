Dolar kaç TL? 15 Şubat 2021 dolar ne kadar oldu?
Son dakika! 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına gerileyerek 6,9979 seviyesini gören dolar, 11.25 itibariyle 7,0030 liradan işlem görüyor. Peki, dolar son durumu nedir? Dolar kaç TL? 15 Şubat 2021 dolar ne kadar oldu?
Son dakika! 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına gerileyerek 6,9979 seviyesini gören dolar, 11.25 itibariyle 7,0030 liradan işlem görüyor. Peki, dolar son durumu nedir? Dolar kaç TL? 15 Şubat 2021 dolar ne kadar oldu? İşte detaylar haberimizde…
DOLAR KAÇ TL?
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararının açıklanacağı haftada dolar kuru yeni haftaya 6 ay sonra ilk kez 7 liranın altına inerek başladı. 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini 6,9880 ile gören dolar, 11.26 itibariyle ise 7.0030'den işlem görüyor.