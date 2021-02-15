Dolar kaç TL? 15 Şubat 2021 dolar ne kadar oldu?

Son dakika! 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına gerileyerek 6,9979 seviyesini gören dolar, 11.25 itibariyle 7,0030 liradan işlem görüyor. Peki, dolar son durumu nedir? Dolar kaç TL? 15 Şubat 2021 dolar ne kadar oldu?