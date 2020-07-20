Dolar kaç lira oldu? Güncel dolar kuru ne kadar?
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Dolar kaç lira oldu? Güncel dolar kuru ne kadar?

Geçen hafta genelinde 6,85-6,87 dar bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8576'dan tamamladı. Peki, 20 Temmuz Pazartesi günü dolar kaç lira oldu? İşte güncel dolar kuru!

Dolar kaç lira oldu? Güncel dolar kuru ne kadar?
20.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:49

Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8570'ten işlem görüyor. Dolar kaç lira oldu?

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Geçen hafta genelinde 6,85-6,87 dar bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8576'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8570'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 7,8510'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,6160'tan satılıyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 95,9 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1445 seviyesinde seyrediyor.

DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 6,88'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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