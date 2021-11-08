Dolar kaç lira oldu? Dolarda son durum ne?

Piyasaların açıldığı ilk olan Pazartesi gününde doları fiyatları merak konusu oldu. Son 2 aydır yaklak yüzde 15 değer kazanan dolar, geçtiğimiz hafta yüzde 1 yükselmişti. Vatandaşlar, 1 Dolar kaç TL? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç Euro? 1 Dolar kaç Türk Lirası? merak ediyor. Peki,1 Dolar kaç TL? Dolar düşer mi yükselir mi? Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç Euro? 1 Dolar kaç Türk Lirası? İşte detaylar...

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Dolar yeni haftaya, 9,69 liradan başladı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL 11,2171'den, sterlin/TL ise 13,0676'dan satılıyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, küresel çapta enflasyon ve büyümeye ilişkin genel risk algısının korunduğunu belirterek, para politikalarının geleceğine dair önemli bir eşik olması beklenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki kararları öncesinde döviz piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi. Teknik açıdan dolar endeksi için 94'ün altında kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 93,4 seviyesinin destek olarak izleneceğini aktaran analistler, 94,5'in ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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