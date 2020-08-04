Dolar kaç lira oldu? Dolar rekor kırdı mı? Dolar yükseldi mi? Yatırımcılar dolar kurunun bayram sonraki davranış grafiğini merak ediyordu. Bayram tatilinin bitmesi ve mesainin başlamasıyla Dolar kaç lira oldu? Dolar rekor kırdı mı? Dolar yükseldi mi sorularının yanıtları merak edildi.

Uluslararası piyasalarda 7,0004 seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, yatırımcıların radarında. Peki, Dolar kaç lira oldu? Dolar rekor kırdı mı? Dolar yükseldi mi? DOLAR KAÇ LİRA OLDU? Dün uluslararası piyasalarda 7,0004 seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 6,9559'dan tamamladı. Bayramı tatili sonrası bugüne de düşüşle başlayan dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 6,9440 seviyelerinden işlem görüyor. EURO VE STERLİN NE KADAR? Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 8,1850 ve sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 9,0910 seviyelerinde bulunuyor. Dolar endeksi, yüzde 0,2 düşüşle 93,4, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,1790 seviyelerinden satılıyor. PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile ABD ve Çin arasında artan gerilime ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi. Veri gündeminde bugün ABD'nin fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını belirten analistler, yurt içinde tahminlerin altında gelen enflasyon verisinin Türk lirası varlıkları destekleyeceğini söyledi. GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN