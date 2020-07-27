Dolar kaç lira oldu? Dolar haftaya nasıl başladı?
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Dolar kaç lira oldu? Dolar haftaya nasıl başladı?

Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor. Euro 8,02'den, sterlin ise 8,78'den alıcı buluyor. İşte güncel dolar kuru fiyatları!

Dolar kaç lira oldu? Dolar haftaya nasıl başladı?
27.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:05

Geçen hafta 6,81-6,86 bandında işlem gören dolar/TL, bu haftaya yatay bir seyirle başladı ve 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8475'ten işlem görüyor.

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Euro/TL, 8,0257 ile 2 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 8,0190'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,7840'tan satılıyor. Doların diğer para birimlerine karşı düşüşü yeni haftada da devam ediyor. Üst üste 6 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyan dolar endeksi, 93,84 ile Eylül 2018'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Euro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek 1,1725 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1,1716'dan işlem görüyor.

DDOLAR YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı, ABD-Çin arasındaki gerilim ve jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84-6,86 dar bandının izleneceğini kaydetti.

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