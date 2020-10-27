Dolar kaç lira oldu? 1 Dolar kaç lira? Dolar rekor kırdı mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dolar kaç lira oldu? 1 Dolar kaç lira? Dolar rekor kırdı mı?

27.10.2020 09:42 | Son Güncelleme: 27.10.2020 09:45
Dolar kaç lira oldu? 1 Dolar kaç lira? Dolar rekor kırdı mı?

Dolar piyasalarında hareketli günler yaşanırken vatandaşlar dola kuru hakkında detaylı bilgiler araştırıyor. Peki, dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç lira oldu? 1 Dolar kaç lira?

Ekonomi dünyasının en çok konuşulankonularından olan dolar kuru, son günlerden ülke gündemi haline geldi. Peki, dolar kaç lira oldu? Dolar rekor kırdı mı? Dolar rekor kırdı mı? 1 Dolar kaç lira? İşte, güncel dolar fiyatları!

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

27.10.2020 09.30 itibarıyla dolar 8,0915 TL'den işlem görüyor.

Dolar kaç lira oldu? 1 Dolar kaç lira? Dolar rekor kırdı mı?

DOVİZ ve ALTIN KURLARI

Dolar 8,0915 - 09:31

Euro 9,5723 - 09:31

İngiliz Sterlini 10,5478 - 09:31

BIST 100 1.144 - 18:10

BIST 50 1.035 - 18:10

BIST 30 1.258 -18:10

Gram Altın 496,8 - 09:31

Çeyrek Altın 795 -09:31

Yarım Altın 1590 - 09:31

Cumhuriyet A. 3279 -17:23

İlgili Haberler

Dolar rekor kırdı mı? Dolar kuru ne kadar? Dolar en yüksek kaçı gördü?
Dolar rekor kırdı mı? Dolar kuru ne kadar? Dolar en yüksek kaçı gördü?
Dolar kuru bugün: Dolar kaç TL oldu? Canlı dolar kuru
Dolar kuru bugün: Dolar kaç TL oldu? Canlı dolar kuru
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mustafa Akıncı Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Sezen Aksu Eser Yenenler Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Erol Bulut Yücel İldiz Serdar Aziz Arda Kardeşler
Daha Fazla Kız Hatay Fransa Patlama
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dolar kaç lira oldu? 1 Dolar kaç lira? Dolar rekor kırdı mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 09:45:28. #1.15#
title