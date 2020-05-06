Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 6 Mayıs altın fiyatı! Dolar rekor kırdı mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 6 Mayıs altın fiyatı! Dolar rekor kırdı mı?

Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 6 Mayıs altın fiyatı! Dolar rekor kırdı mı?
06.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:52

Dolarda yaşanan hareketlilik vatandaşın ilgisini dolar kuruna çevirdi. Peki, dolar kaç lira oldu? 6 Mayıs güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? İşte dolarda son durum! Vatandaşlar aynı zamanda altın fiyatlarında merak etti ve altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 16 Mayıs 5 Nisan altın fiyatı gibi konuları araştırdı.

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşlar doların kaç lira olduğunu merak etti. Peki, 6 Mayıs itibarıyla dolar kuru ne kadar oldu. 1 dolar kaç TL. Dolar yükseldi mi? Dolar kaç lira oldu? Altındaki son durumu da merak edenler altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatı gibi konuları merak etti.

6 MAYIS 2020 DOLAR KURU

ABD Doları: 7,1230

GÜNCEL DOLAR KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 6 Mayıs altın fiyatı! Dolar rekor kırdı mı?

6 MAYIS 2020 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Ons: 1705,4

Altın Gram: 390,6

Çeyrek Altın: 625

Yarım Altın: 1250,1

Tam Altın: 2500,2

Cumhuriyet Altını: 2108,3

Kapalicarsi 14 Ayar Altın TL/Gr: 181,5

Kapalicarsi 18 Ayar Altın TL/Gr: 232,5

Kapalicarsi 22 Ayar Altın TL/Gr: 289,8

Reşat Altını: 2172,1

Kulplu Reşat Altını(Serbest P): 2167,8

Gumus Gram: 3,5

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haber
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haber
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor Haber
Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu Haber
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Haber
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak Haber
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
Benzine 5 kuruş zam geldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına...
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız
Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'İmmün plazma' hastaları çabuk iyileştiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: "İmmün plazma" hastaları çabuk iyileştiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Bülent Ersoy Nur Yerlitaş Demet Akalın
Spor Can Bartu Adem Ljajic Ersun Yanal Loris Karius Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Instagram
Şu an buradasınız: Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 6 Mayıs altın fiyatı! Dolar rekor kırdı mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 11:09:51. #1.14#
title