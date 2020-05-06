Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 6 Mayıs altın fiyatı! Dolar rekor kırdı mı?

Dolarda yaşanan hareketlilik vatandaşın ilgisini dolar kuruna çevirdi. Peki, dolar kaç lira oldu? 6 Mayıs güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? İşte dolarda son durum! Vatandaşlar aynı zamanda altın fiyatlarında merak etti ve altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 16 Mayıs 5 Nisan altın fiyatı gibi konuları araştırdı.