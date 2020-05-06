Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 6 Mayıs altın fiyatı! Dolar rekor kırdı mı?
06.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:52
Dolarda yaşanan hareketlilik vatandaşın ilgisini dolar kuruna çevirdi. Peki, dolar kaç lira oldu? 6 Mayıs güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? İşte dolarda son durum! Vatandaşlar aynı zamanda altın fiyatlarında merak etti ve altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 16 Mayıs 5 Nisan altın fiyatı gibi konuları araştırdı.
Dolar kurunda yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşlar doların kaç lira olduğunu merak etti. Peki, 6 Mayıs itibarıyla dolar kuru ne kadar oldu. 1 dolar kaç TL. Dolar yükseldi mi? Dolar kaç lira oldu? Altındaki son durumu da merak edenler altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatı gibi konuları merak etti.
6 MAYIS 2020 DOLAR KURU
ABD Doları: 7,1230
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6 MAYIS 2020 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Altın Ons: 1705,4
Altın Gram: 390,6
Çeyrek Altın: 625
Yarım Altın: 1250,1
Tam Altın: 2500,2
Cumhuriyet Altını: 2108,3
Kapalicarsi 14 Ayar Altın TL/Gr: 181,5
Kapalicarsi 18 Ayar Altın TL/Gr: 232,5
Kapalicarsi 22 Ayar Altın TL/Gr: 289,8
Reşat Altını: 2172,1
Kulplu Reşat Altını(Serbest P): 2167,8
Gumus Gram: 3,5