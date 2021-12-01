Dolar hangi ülkenin para birimi? Dolar kullanan ülkeler
Dolar para birimi, son aylarda artışına devam ederken gelen müdahale sonrası anlık bir düşüş yaşadı. Dolar para biriminin hangi ülkeye ait olduğu sıklıkla merak edilen sorulardan biri olarak gündeme gelmekte. Peki , dolar para birimi TL'ye nasıl çevrilir? Dolar hangi ülkenin para birimidir? Dolar kullanan ülkeler listesi!
Dolar hangi ülkenin para birimi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer almakta. Dünya üzerinde kullanılan pek çok para birimi bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Dolar ise pek çok ülkede kullanılan bir para birimidir. Dolar, batı ülkelerinin kullandığı bir para birimidir. Dolar hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, dolar hangi ülkenin para birimidir?
DOLAR HANGİ ÜLKENİN PARA BİRİMİ?
Amerikan doları veya Birleşik Devletler doları, 1792 Para Yasası ile yürürlüğe girmiş, Birleşik Devletler'in resmî para birimidir. Dünya ticareti üzerinde en yaygın kullanılan para birimi olmasıyla da bilinir.
DOLAR KULLANAN ÜLKELER
- Birleşik Devletler
- Britanya Virjin Adaları
- Hollanda Karayip Hollandası
- Doğu Timor
- Ekvador
- El Salvador
- Mikronezya Federal Devletleri Mikronezya
- Marshall Adaları
- Palau
- Panama
- Turks ve Caicos Adaları
- Zimbabve
Resmi olmayan ülkeler arasında ise şunlar yer alıyor
- Afganistan
- Arjantin
- Bahamalar
- Bangladeş
- Barbados
- Belize
- Bhutan
- Botsvana
- Brezilya
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Irak
- Jamaika
- Kamboçya
- Kenya
- Kosta Rika
- Laos
- Lübnan
- Liberya
- Malavi
- Maldivler
- Mozambik
- Nikaragua
- Nijerya
- Peru
- Sierra Leone
- Tanzanya
- Tayland
- Uganda
- Uruguay
- Venezuela
- Vietnam
- Zambiya
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