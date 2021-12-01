Dolar hangi ülkenin para birimi? Dolar kullanan ülkeler

Dolar hangi ülkenin para birimi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer almakta. Dünya üzerinde kullanılan pek çok para birimi bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Dolar ise pek çok ülkede kullanılan bir para birimidir. Dolar, batı ülkelerinin kullandığı bir para birimidir. Dolar hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, dolar hangi ülkenin para birimidir?

DOLAR HANGİ ÜLKENİN PARA BİRİMİ?

Amerikan doları veya Birleşik Devletler doları, 1792 Para Yasası ile yürürlüğe girmiş, Birleşik Devletler'in resmî para birimidir. Dünya ticareti üzerinde en yaygın kullanılan para birimi olmasıyla da bilinir.

DOLAR KULLANAN ÜLKELER

Birleşik Devletler

Britanya Virjin Adaları

Hollanda Karayip Hollandası

Doğu Timor

Ekvador

El Salvador

Mikronezya Federal Devletleri Mikronezya

Marshall Adaları

Palau

Panama

Turks ve Caicos Adaları

Zimbabve

Resmi olmayan ülkeler arasında ise şunlar yer alıyor

Afganistan

Arjantin

Bahamalar

Bangladeş

Barbados

Belize

Bhutan

Botsvana

Brezilya

Guatemala

Guyana

Haiti

Irak

Jamaika

Kamboçya

Kenya

Kosta Rika

Laos

Lübnan

Liberya

Malavi

Maldivler

Mozambik

Nikaragua

Nijerya

Peru

Sierra Leone

Tanzanya

Tayland

Uganda

Uruguay

Venezuela

Vietnam

Zambiya

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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